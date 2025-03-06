Врачи Подмосковья предостерегли подростков держать строгий пост

Любые ограничения в питании могут навредить растущему организму. Так, пример родственников держать строгий пост может негативно сказаться на здоровье ребенка. Причем это не мгновенные ухудшения состояния. Заболевание может возникнуть через время, из-за накапливающегося дефицита тех или иных микроэлементов в рационе, а также обезвоживания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Строгий пост подросткам не рекомендуется. Важно понимать, что во время поста сокращается потребление белка — основного строительного материала для организма. Белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов, формировании иммунной и гормональной системы. Постная пища не может обеспечить нужное количество белка, так содержащийся в постных продуктах белок (бобовые и грибы), усваивается сложнее и в отличие от животного не содержит незаменимых аминокислот», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Пост — это стресс для взрослого организма, для организма подростка — это стресс вдвойне. И период восстановления будет гораздо дольше.

«Без полноценного рациона подросток будет оставаться голодным. Компенсировать голод он будет углеводами: булки, пирожки, чипсы… А из-за них возможен значительный набор веса, что может привести к нарушениям со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой систем и других», — добавила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Если держать пост очень хочется, то правильней всего это делать после 20 лет, когда прекращается рост и сформированы все системы организма. Здоровая альтернатива посту — сбалансированное, разнообразное питание и регулярная физическая активность. Подростки должны пить достаточно воды, употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и овощи, не ограничивая свой рацион.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.