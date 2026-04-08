Врачи Подмосковья назвали полезные глазури для пасхальных куличей

Врачи Подмосковья рассказали, какие варианты глазури для пасхального кулича менее вредны для здоровья и чем можно заменить классическую сахарную «шапочку». Рекомендации дала гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Традиционным символом Пасхи остается кулич, однако классическая глазурь почти полностью состоит из сахара и быстро повышает уровень глюкозы в крови. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен рекомендовала выбирать более сбалансированные варианты.

«Классическая глазурь — почти чистый сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. Но есть более интересные варианты: белковая глазурь с меньшим количеством сахара или, например, творожная основа — она добавляет белок и делает десерт чуть более сбалансированным. Также можно добавить немного лимонного сока или цитрусового пюре в белковую глазурь, так она будет не только лучше держаться на куличе, но и приобретет легкий мерцающий оттенок, почти как перламутр», — сказала Юлия Сластен.

Специалист не советует использовать растопленный маршмэллоу. По ее словам, такая глазурь содержит еще больше быстрых углеводов и отличается высокой гликемической нагрузкой. При нагревании она становится липкой и быстрее впитывает влагу и микрофлору из окружающей среды.

В качестве альтернативы врач предложила глазурь из творога или натурального йогурта без добавок с небольшим количеством меда или стевии. Полезным вариантом может стать и фруктовая глазурь из ягодного пюре с добавлением желатина. Кроме того, кулич можно покрыть темным шоколадом с содержанием какао от 70% или украсить свежими фруктами, ягодами и измельченными орехами.

