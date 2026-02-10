Врачи перечислили продукты, которые опасны для пожилых людей

сегодня в 18:55

Врачи рассказали, какие продукты могут нанести вред здоровью пожилых людей и порекомендовали ограничить их употребление, сообщает Общественная Служба Новостей .

С возрастом в организме замедляется обмен веществ, снижается активность ферментов и меняются потребности в питательных веществах. Продукты, которые раньше усваивались без последствий, в пожилом возрасте могут вызывать дискомфорт и способствовать развитию хронических заболеваний.

Специалисты рекомендуют ограничить потребление соленых и маринованных продуктов. Избыток соли приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на почки и сердечно-сосудистую систему. Суточная норма соли для пожилых людей не должна превышать 5 граммов.

Сахар и рафинированные сладости также относятся к нежелательным продуктам. Они содержат «пустые» калории, способствуют набору веса и резким колебаниям уровня глюкозы в крови, повышая риск развития сахарного диабета второго типа.

Жирные сорта мяса, колбасные изделия и копчености содержат большое количество насыщенных жиров и холестерина, что увеличивает вероятность развития атеросклероза. Более предпочтительными источниками белка считаются птица, рыба, бобовые и кисломолочные продукты.

Белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта имеют высокий гликемический индекс и низкое содержание клетчатки, что может провоцировать запоры и увеличение массы тела. Альтернативой являются цельнозерновые продукты и крупы.

Жареная пища отличается высокой калорийностью и содержит вредные соединения, образующиеся в процессе термической обработки. Кроме того, с возрастом ухудшается переносимость алкоголя из-за снижения активности ферментов, отвечающих за его расщепление.

Еще отмечается важность соблюдения питьевого режима, дробного питания и индивидуального подхода к рациону с учетом хронических заболеваний.

