Врачи онкодиспансера Подмосковья спасли 94-летнюю женщину с раком желудка

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 94-летняя женщина с жалобами на боли в животе, низким гемоглобином и проблемами со стулом. При проведении ряда обследований был установлен диагноз: рак желудка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В столь почтенном возрасте многие операции считаются слишком рискованными, но врачи приняли вызов, осознавая всю ответственность за жизнь пациентки. Подготовка к операции началась с тщательного обследования состояния здоровья пациентки. Команда специалистов включая онкологов, хирургов и анестезиологов разработала индивидуальный план лечения, учитывая все возможные риски. Особое внимание уделялось выбору метода анестезии — одной из ключевых составляющих успешной операции в столь преклонном возрасте. Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию диспансера удалили часть желудка с опухолью с восстановлением пищеварительного тракта через соединение части желудка с кишечником. Анестезиологи сыграли важнейшую роль в обеспечении стабильного состояния пациентки на протяжении всего вмешательства», — отметил врач-онколог отделения абдоминальной онкологии № 10 областного онкодиспансера Илья Кондратьев.

Спустя несколько недель после операции состояние пациентки значительно улучшилось. Она смогла вернуться к привычному образу жизни и теперь находится под наблюдением онколога по месту жительства. Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.