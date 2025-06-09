Врачи НИКИ детства рассказали, сколько мороженого можно съесть детям без вреда

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства в Подмосковье рассказали, в каких количествах и как часто можно давать мороженое детям летом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы не рекомендуем давать мороженое малышам до 2-х лет из-за высокого содержания сахара и жира. Сахар может нарушить баланс полезной микрофлоры кишечника, повысить риск развития диабета, кариеса, а также привести к нервной возбудимости и скачкам настроения. Жир нагружает пищеварительную систему малыша и может привести к лишнему весу при регулярном потреблении. Вводить мороженое в рацион ребенка можно после 2-х лет: начинать стоит с небольшой порции — 1-2 чайные ложки, а само лакомство должно быть слегка подтаявшим», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалист рекомендует выбирать мороженое без заменителя молочного жира и с минимальным количеством добавок. Следует обращать внимание на срок годности, а также внешний вид десерта.

«Лучше давать это лакомство 1 раз в неделю, после основного приема пищи, чтобы избежать резкого подъема глюкозы и инсулина в крови. Полезной альтернативой может быть домашнее мороженое из йогурта, ягод или фруктов. Для детей с аллергией на молочные продукты подойдут фруктовые и ягодные сорбеты», — подчеркнула заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Мороженое помогает закаливать горло, расширять рацион и знакомить ребенка с новыми вкусами. Оно может стать вкусным дополнением к детскому питанию, если подходить к его выбору с осторожностью. Важно учитывать возраст и состояние здоровья ребенка, чтобы мороженое приносило только пользу.

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«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.