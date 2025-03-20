Врачи НИКИ детства рассказали, как помочь детям справиться с эмоциями весной

Весной многие родители замечают, что поведение их детей меняется. Это связано с тем, что детский организм не всегда легко адаптируется к переменам погоды и повышению солнечной активности. Врачи НИКИ детства рассказали, как помочь ребенку в этот период. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Весна влияет на всех детей по-разному, и это во многом зависит от возраста. У маленьких детей с чувствительной нервной системой могут наблюдаться внезапные перемены настроения, гиперактивность, раздражительность, необоснованные обиды, агрессия и повышенная плаксивость. Ученики младших и средних классов могут столкнуться с усталостью, проблемами со сном, снижением мотивации и, как результат, ухудшением успеваемости», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особенно чувствительны к весенним переменам подростки, поскольку в их организме уже происходят гормональные изменения, влияющие на настроение. В марте это влияние усиливается. Специалист советует уделять подросткам больше внимания в этот период. Стоит мягко напомнить своему взрослому ребенку про вред долгих игр на компьютере или в смартфоне, лучше посвятить это время прогулкам, в частности можно вместе пройтись перед сном.

«Если у подростка возникло желание поделиться переживаниями, выслушайте его внимательно, задайте вопросы, старайтесь понять, что именно вызывает у него эмоциональные переживания. Не дайте недовольству накопиться и перерасти в злость или даже ярость. Дети должны ощущать вашу заботу и любовь. Очень важны регулярные занятия спортом или просто активные прогулки на свежем воздухе могут помочь снять напряжение и улучшить настроение. Достаточный сон, правильное питание и отказ от вредных привычек также могут положительно сказаться на эмоциональном состоянии подростка. Не стоит забывать про хобби и творческие увлечения: рисование, музыка, поэзия могут стать отличным способом выразить свои эмоции и переживания», — добавила Нисо Одинаева.

Если вы заметили, что ребенок испытывает серьезные эмоциональные трудности, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу или неврологу. Помните, что каждый ребенок уникален, и подход к помощи должен быть индивидуальным. Главное — проявлять внимание, понимание и поддержку в этот непростой период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.