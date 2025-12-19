Врачи НИКИ детства рассказали, как поддержать уровень витамина D у ребенка зимой

Зимний период — время повышенного риска дефицита витамина D у детей, что может негативно сказаться на развитии скелета, иммунной системе и общем состоянии здоровья. В условиях короткого светового дня и ограниченного пребывания на свежем воздухе естественный синтез витамина D в коже снижается, а пищевые источники не обеспечивают достаточную дозу для растущего организма. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дефицит витамина D у детей в зимнее время — не просто вопрос питания, а серьезный фактор риска развития рахита, задержки физического развития и ослабления иммунитета. Профилактика должна быть обязательной, особенно для детей до 3 лет», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В 2021 году была обновлена национальная программа по коррекции недостаточности витамин D у детей и подростков в Российской Федерации, согласно которой установлены следующие профилактические дозы, вне зависимости от вида вскармливания (не требуется пересчета дозы для детей на смешанном или искусственном вскармливании):

0-1мес: 500МЕ/сут;

1мес-1год: 1000МЕ/сут;

1-3года: 1500МЕ/сут;

3-18лет: 1000МЕ/сут.

Отдельно рассматриваются дети из групп риска (недоношенные и маловесные дети, дети с избыточной массой тела и ожирением, дети с клиническими признаками рахита, дети с хроническими заболеваниями почек и печени и др.), а также имеет значение регион проживания, поэтому перед началом приема препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Родителям важно понимать, что профилактика — это не лечение, а мера предосторожности. Регулярный прием витамина D в зимние месяцы помогает сохранить здоровье костей, укрепить иммунитет и снизить риск частых ОРВИ.

«В зимний период, когда солнечного света недостаточно, профилактический прием витамина D особенно важен для детей — он напрямую влияет на формирование костной ткани, устойчивость к инфекциям и общее самочувствие ребенка», — отмечает врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.

Зимняя профилактика дефицита витамина D у детей — необходимая и обоснованная мера, требующая ответственного подхода со стороны родителей и профессионального сопровождения со стороны врачей. Своевременная диагностика, адекватная дозировка и контроль состояния ребенка позволят минимизировать риски и обеспечить здоровое развитие в холодное время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.