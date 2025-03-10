Врачи МОНИКИ поделились опытом лечения эндокринных заболеваний на форуме в Индии

В начале марта в медицинском университете ERA в городе Лакнау в Индии в рамках международного обмена опытом в проведении клинических исследований и обсуждения профессиональных достижений с научными докладами выступили специалисты из отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Участие в международных мероприятиях предоставляет уникальную возможность для обмена передовыми знаниями в области точной и молекулярной медицины и формирование новых связей для потенциальных совместных проектов в данном направлении. Поскольку эта отрасль медицины способствует трансформации здравоохранения с помощью инновационных подходов и таргетной терапии, я уверена, что это внесет значительный вклад в развитие пациентоориентированных исследований и клинических приложений», — рассказала руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Инна Мисникова.

Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского, доктор медицинских наук Инна Мисникова представила доклад на тему «Прецизионная терапия сахарного диабета: новые возможности и перспективы». В своем выступлении она подробно рассказала о роли генетического тестирования для уточнения типа диабета, персонификации выбора сахароснижающих препаратов, новых возможностях выбора эффективной диеты в поддержании метаболического здоровья. Это направление исследований имеет большое значение для разработки инновационных подходов к лечению сахарного диабета и других метаболических расстройств.

Младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Светлана Шокур представила результаты клинического исследования «Определение концентрации водорода в выдыхаемом воздухе в ответ на различные типы пищевых волокон». Это исследование имеет важное значение для понимания взаимосвязи между питанием и здоровьем кишечной микробиоты, что может быть использовано для разработки персонализированных диетических рекомендаций.

«Прецизионная медицина революционизирует подход к диагностике эндокринных заболеваний, предлагая более индивидуализированные и целенаправленные методы воздействия. Использование биомаркеров и интеграция генетических данных позволяют проводить точную стратификацию пациентов и раннюю диагностику. Современные технологии, такие как секвенирование нового поколения, улучшают понимание патогенеза заболеваний и помогают разрабатывать персонализированные стратегии лечения. Кроме того, модели прогнозирования, созданные с помощью искусственного интеллекта, могут предсказывать риск развития эндокринных заболеваний, открывая новые возможности для профилактики и раннего вмешательства», — отметила руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Инна Мисникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.