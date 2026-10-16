Врачи Луховицкой больницы прооперировали пациентку с запущенным раком груди

Жительница Озер с кровоточащей опухолью молочной железы успешно перенесла операцию в Луховицкой больнице в сентябре 2026 года. Пациентку выписали на амбулаторное долечивание, прогноз благоприятный, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Весной 2024 года у пациентки выявили инвазивный рак молочной железы и назначили противоопухолевую терапию. Через три месяца женщина самостоятельно прервала лечение и длительное время не посещала врача. Через год опухоль увеличилась, и онколог-хирург предложил санационную мастэктомию. В сентябре 2026 года жительница Озер обратилась в Луховицкую больницу с жалобами на периодические кровотечения из опухоли. Ее госпитализировали для операции.

«К сожалению, за это время опухоль уже значительно увеличилась, стала многоузловой, появились изъязвления и распад. По срочным показаниям из-за кровотечений женщина была госпитализирована. Врачи Луховицкой больницы провели пациентке радикальную мастэктомию. Операция прошла успешно. В настоящее время женщина выписана на амбулаторное долечивание и диспансерное наблюдение. Прогноз благоприятный», — рассказал хирург-онколог Луховицкой больницы Артур Рамазанов.

Врач напомнил о важности своевременного обращения за медицинской помощью и соблюдения назначенной терапии. Рак груди успешно лечится на ранних стадиях: чем раньше выявлено заболевание, тем благоприятнее прогноз. Онколог также отметил значение регулярных профосмотров, маммографии, флюорографических обследований и диспансеризации.

С 1 по 31 октября в стране проходит месячник профилактики рака молочной железы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.