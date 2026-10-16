Луховицкая больница проведет единый день диспансеризации

Фото - © Как пройти диспансеризацию луховичане могут узнать у регистратора поликлиники/Фото Ольги Иосипенко

Единый день диспансеризации пройдет 17 октября с 8:00 до 12:00 в центральной поликлинике Луховицкой больницы. Жители округа смогут бесплатно пройти комплексное обследование по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для участия в диспансеризации необходимо быть прикрепленным к Луховицкой больнице. На обследование нужно прийти утром натощак — это важно для достоверности анализов.

«Диспансеризация — это важный инструмент профилактики. Скрининг помогает выявить факторы риска и ранние признаки заболеваний, когда лечение дает максимальный эффект. При этом для каждой возрастной и гендерной группы предусмотрен свой набор исследований», — подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко.

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно проходить раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Если по итогам первого этапа потребуется дополнительная диагностика, врач выдаст направления на второй этап.

Подробную информацию можно получить в будние дни у администратора в холле поликлиники или по телефону +7 (916) 497-97-24. Самостоятельная запись доступна по номеру 122, на региональном портале «Здоровье», через приложение Max и инфоматы в поликлиниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.