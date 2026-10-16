В этом году в Подмосковье будет построено и отремонтировано свыше 130 школ и садов

В народную программу «Единой России» на 2026 год включено строительство 20 школ и 26 садов и капремонт 48 школ и 38 садов. Сейчас в Одинцовском округе завершается ремонт старого корпуса гимназии № 14, а в Долгопрудном с опережением графика строится новый детский сад, сообщает пресс-служба партии.

Здание гимназии № 14 построили в 1990 году. Долгое время оно работало с высокой нагрузкой: в связи с активной застройкой пятого микрорайона школе не хватало помещений. Ситуация изменилась в 2023 году после открытия пристройки на 500 мест — впервые за 30 лет гимназия смогла отказаться от обучения во вторую смену. Ремонт старого корпуса начался 1 сентября прошлого года. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.

«В гимназии учатся более 1,6 тысяч детей, около 600 из них — ученики начальной школы. После ремонта обновленный корпус полностью передадут младшим классам. Завершить его планируют до конца года.

Масштаб работ впечатляет — все выполняется точно, технологично и современно. Ход работ контролируем вместе с родителями ученико», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Светлана Дейвис.

В микрорайоне «Бригантина» Долгопрудного продолжается строительство детского сада на 135 мест. В новом здании откроются шесть групп, включая ясельную. Новый сад станет пятым дошкольным учреждением в микрорайоне.

Сейчас из-за нехватки мест родители вынуждены возить детей в учреждения в других районах города.

«Мы переехали сюда три года назад, дочке было полтора года. Место в детском саду ждали долго — возили ее к бабушке на другой конец города. Когда я узнала, что рядом с домом откроется еще один сад, выдохнула. Это многое изменит: сократится время на дорогу, а вечером можно будет дольше побыть с ребенком», — поделилась жительница микрорайона Анна Соловьева.

Молодая мама Инна Воронова также рассчитывает, что новый детский сад поможет ее семье совмещать работу и заботу о детях: «У нас двое детей. Младшему два года — ясли рядом с домом станут настоящим спасением. Сейчас мне приходится брать его с собой на работу, что очень неудобно. С нетерпением ждем открытия».

Завершить работы планируют до конца года — подрядчик идет с опережением графика.

Модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». За последние пять лет в регионе обновлено порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 школ и детсадов. Создано более 500 центров дополнительного инженерного образования для детей, почти 90% школьников региона посещают кружки и спортивные секции. В 2026 году в новую Народную программу жители Подмосковья внесли 920 тысяч инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.