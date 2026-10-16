Как запрет P2P с июля 2027 года повлияет на рынок криптовалюты в России: мнение экспертов

Какие последствия для крипторынка и россиян с биткоинами несет запрет P2P-криптообмена в стране, читайте в материале РИАМО.

С июля 2027 года российские резиденты не смогут напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга, в том числе через P2P-платформы. По замыслу регулятора, это поможет вывести криптооборот из серой зоны и усилить контроль за движением средств. Однако участники рынка предупреждают: запрет не гарантирует, что пользователи перейдут к легальным посредникам.

Запрет P2P-сделок с криптовалютой: что изменится для россиян с июля 2027 года

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

С июля 2027 года российские резиденты больше не смогут напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга, в том числе через P2P-платформы, следует из разъяснений Центробанка, опубликованных в середине октября. Ограничение предусмотрено законом «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступил в силу 1 сентября.

Для частного пользователя главное изменение — отказ от привычной схемы обмена: найти продавца на P2P-площадке, перевести ему рубли на банковскую карту и получить криптовалюту, например USDT. Операции предполагается проводить через регулируемого посредника.

«В процесс добавляется идентификация, проверка происхождения денег и, вероятно, комиссии», — пояснил операционный директор Millpay Игорь Плотников.

По его словам, у такого подхода есть и обратная сторона: снижается риск получить перевод от сомнительного контрагента, а затем столкнуться с блокировкой карты и необходимостью объяснять банку происхождение средств.

Таким образом, для пользователей изменение будет заключаться не только в запрете привычного способа покупки криптовалюты. Изменится и сама процедура: вместо прямой сделки с другим человеком потребуется взаимодействовать с регулируемым участником рынка и проходить предусмотренные им проверки.

Зачем государство ограничивает P2P-криптообмен и усиливает контроль за переводами

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Одна из задач регулирования — сделать движение денег и цифровых активов более прозрачным. На P2P-площадках участники могут взаимодействовать напрямую, а полная цепочка операций не всегда доступна для единого контроля.

«В P2P сложно увидеть всю цепочку — кто кому продал актив, откуда пришли рубли и кому дальше ушла криптовалюта», — отметил Игорь Плотников.

При работе через регулируемого посредника история операций фиксируется в более структурированном виде. Это, по оценке представителя Millpay, упрощает финансовый мониторинг и налоговый контроль.

Однако директор по работе с правоохранительными органами «ЦИФКОМ» Дмитрий Сорокин считает, что одних запретительных мер может оказаться недостаточно, чтобы убедить пользователей отказаться от привычных способов обмена.

«Регуляторы такими запретами пытаются согнать криптанов в российский контур. К сожалению, сейчас виден только „кнут“. Нет условного „пряника“, который бы заставил участников рынка охотно и стройными рядами топать на государственные платформы», — заявил эксперт.

По его мнению, создать привлекательную альтернативу привычным сервисам будет непросто, в том числе в условиях санкционного давления. Если легальный способ окажется менее удобным или экономически невыгодным, пользователи могут не спешить переходить на него.

Почему запрет P2P не гарантирует переход всех криптоинвесторов к российским посредникам

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Эффект новых ограничений будет зависеть от того, насколько удобным окажется легальный способ покупки и продажи цифровых активов. Если операции через российских посредников будут быстрыми, комиссии — разумными, а выбор криптовалют — достаточным, значительная часть пользователей может предпочесть этот вариант. Такую оценку дал генеральный директор «Технобит» Александр Пересичан. По его словам, рынок станет более централизованным: часть ликвидности, которая сейчас распределена между P2P-площадками и частными обменами, может перейти к лицензированным брокерам и обменникам.

Для крупных участников это способ работать в более понятных условиях — с установленными правилами, учетом активов и едиными требованиями к безопасности. Но для небольших игроков вход на рынок может стать заметно сложнее и дороже.

«Если разница в цене и удобстве окажется слишком большой, некоторые инвесторы обратятся к другим способам — например, уйдут на зарубежные сервисы», — отметил Пересичан.

Поэтому, считает эксперт, сам запрет P2P еще не означает, что весь криптовалютный рынок автоматически перейдет под контроль российских регулируемых площадок. Многое будет зависеть от условий, которые они предложат пользователям.

Смогут ли россияне продолжить обмен криптовалюты напрямую после запрета

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Дмитрий Сорокин сомневается, что ограничение само по себе полностью остановит P2P-обмен. Он обращает внимание на децентрализованную природу криптовалютного рынка и задается вопросом, что помешает двум людям договориться о сделке напрямую.

«Непонятно, что помешает условному гражданину N связаться на P2P-платформе с условным гражданином Y и договориться о сделке? Думаю, — ничего. Особенно если мы говорим об обмене криптовалюты на наличные», — считает эксперт.

При этом Сорокин указывает на сложности практического контроля таких операций. Чтобы выявить конкретную сделку и привлечь ее участников к ответственности, регуляторам необходимо располагать информацией об активности на площадке и желательно знать, где и когда состоялся обмен.

Однако это не означает, что прямые сделки после вступления ограничений в силу останутся без правовых рисков. Эксперт говорит о сложностях выявления подобных операций, а не об отсутствии запрета или ответственности за его нарушение.

По оценке Сорокина, новые правила в первую очередь могут оказаться востребованы компаниями, связанными с государственным контуром, а также участниками внешнеэкономической деятельности, которые стремятся работать по установленным правилам. Для рядового пользователя, привыкшего к P2P, ограничение может оказаться менее весомым, чем рассчитывает регулятор.

Может ли российская криптовалюта подешеветь из-за новых ограничений

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Отдельный риск, на который обращает внимание Сорокин, связан не столько с самим способом обмена, сколько с дальнейшим использованием криптовалюты. По мнению эксперта, активы, прошедшие через российский криптовалютный контур, могут восприниматься некоторыми участниками рынка как более рискованные. Это способно привести к дисконту на такие монеты — то есть к продаже по цене ниже той, по которой аналогичный актив можно приобрести или реализовать в других условиях, считает директор по работе с правоохранительными органами «ЦИФКОМ». В более жестком сценарии возможны блокировки со стороны эмитентов отдельных токенов.

В качестве примера Сорокин приводит Tether, эмитента стейблкоина USDT, который, по словам эксперта, может замораживать определенные активы.

Речь идет о риске, а не о гарантированном результате для каждой монеты, купленной или проданной через российского посредника. Тем не менее, если происхождение актива или история операций начнут влиять на готовность контрагентов принимать его, пользователям придется учитывать не только цену покупки, но и возможность последующего обмена.

Как запрет P2P повлияет на рынок криптовалют в России

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

По оценке Александра Пересичана, одним из главных последствий ограничений станет перераспределение ликвидности. Часть операций может перейти к лицензированным брокерам и обменникам, что даст крупным игрокам более предсказуемые условия работы, но повысит барьеры для небольших участников.

Игорь Плотников обращает внимание на другую сторону изменений: посредник позволит фиксировать движение денег и криптовалюты, облегчая финансовый мониторинг и налоговый контроль. Для пользователей это означает дополнительные процедуры, зато может снизить риск проблем из-за переводов от сомнительных контрагентов.

Дмитрий Сорокин, напротив, сомневается, что запрет сам по себе заставит всех участников рынка перейти на российские платформы. По его оценке, без удобной и конкурентоспособной альтернативы часть пользователей может продолжить искать другие способы обмена.

В итоге последствия ограничений будут зависеть от того, насколько сбалансированными окажутся новые правила. Если регулируемый рынок предложит понятные условия, приемлемые комиссии и достаточный выбор активов, он сможет привлечь часть пользователей. Если же легальный обмен окажется дороже и сложнее привычного P2P, запрет не обязательно приведет к полному переходу криптооборота в российский контур.