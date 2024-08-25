Врачи Дзержинской больницы рассказали, как избежать рака легких

Эффективным способом профилактики рака легких является отказ от курения, — сообщается в канале ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница».



Врачи советуют избегать мест где курят, так как пассивное курение также увеличивает риск заболеваний легких; создавать бездымную среду в своем доме и на рабочем месте; курильщикам следует бросить пагубную привычку;



Как профилактика важна регулярная вентиляция помещений: проветривание поможет избежать накопления патогенных микроорганизмов; использование средств защиты на производстве, особенно при работе с асбестом и химикатами; сбалансированное питание: употребляйте продукты, богатые антиоксидантами (фрукты, овощи, зелень). Уделить время ежедневным прогулкам по 30-40 минут, которые улучшают кровообращение и укрепляют иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

