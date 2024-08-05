Врачи дали оценку новому препарату, защищающему от ВИЧ

Препарат ленакапавир разработала американская компания Gilead Sciences. Он предназначен для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией. На протяжении полугода специалисты проводили клинические испытания, вводя препарат внутримышечно. В результате ни у одной из женщин, получавших ленакапавир, не выявлено случаев инфицирования.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал положительные результаты испытания препарата грандиозным успехом. Он также отметил уникальность ленакапавира, который вводят с помощью инъекций, тогда как ранее лекарства для профилактики ВИЧ выпускались в таблетках.

Однако специалист считает, что высокая стоимость препарата — 40 тыс. долларов за годовой курс, может стать проблемой. В развивающихся странах не могут себе позволить закупать его.

По словам Покровского, Россия также столкнется с трудностями в этом плане. Вопрос будет заключаться в том, кому именно необходимо применять новый препарат, и станет ли государство его оплачивать.

Специалист также отмечает, что ленакапавир не стал вакциной. Он является профилактической мерой.

В испытаниях принимали участие 5300 женщин и девочек из ЮАР и Уганды. Более 2 тыс. пациенток он вводился внутримышечно, остальные получали препараты для профилактики ВИЧ (PrEP) в виде таблеток. Среди первой группы не было выявлено случаев инфицирования, а вот среди других — были.