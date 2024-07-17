New Atlas: ученые из США разработали препарат против ВИЧ

Американские ученые создали препарат, который защищает от заражения ВИЧ, сообщает радио « Говорит Москва » со ссылкой на журнал New Atlas.

Исследователи провели испытания ленакапавира производства компании Gilead Sciences. В них приняли участие более 5 тыс. женщин в возрасте от 16 до 25 лет, которым вводили лекарство подкожно дважды в год.

Ни у одной из подопытных после применения препарата не обнаружились значительные побочные эффекты. Также ни одна из женщин не заразилась вирусом иммунодефицита.

В дальнейшем ученые проведут испытания с участием мужчин. Если препарат покажет такие же хорошие результаты, его могут выпускать повсеместно. Таким образом, ленакапавир может стать удобной и безопасной мерой профилактики ВИЧ, а также уменьшить распространение заболевания в мире.