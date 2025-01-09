Врач Звонков не стал давать прогнозов по Кеосаяну после его клинической смерти

Экс-врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с РИАМО объяснил, что представляет собой клиническая смерть и почему не стоит давать прогнозов по состоянию режиссера Тиграна Кеосаяна.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян — находится в коме после перенесенной клинической смерти.

«Остановка сердечной деятельности и дыхания — это и есть клиническая смерть. Если их не удается восстановить, наступает биологическая смерть. Далеко не часто удается запустить сердце, особенно после острой сердечной недостаточности, на фоне срыва сердечного ритма, например, большого инфаркта», — сказал Звонков.

Он отметил, что на фоне клинической смерти в организме человека может произойти масса изменений. Дальнейшее состояние и процесс восстановления должны внимательно контролировать врачи. Бывший врач скорой помощи рассказал, что из своей практики помнит случаи, когда пациент после клинической смерти уходил из жизни, не приходя в сознание.

Звонков добавил, что обнадеживающим фактором является то, когда пациенту для дыхания не требуется аппарат искусственной вентиляции легких и он может дышать самостоятельно.

По словам медика, в ситуациях, когда происходит клиническая смерть, очень тяжело давать какие-либо прогнозы.

Тигран Кеосаян в 2008 году перенес операцию на сердце из-за предынфарктного состояния. Спустя 2 года недуг снова дал о себе знать.