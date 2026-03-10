Врач Золотова объяснила, как восполнить дефицит витамина D

Эндокринолог Золотова: кожа не синтезирует витамин D в зимнее время года

Врач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова заявила, что у большинства россиян солнце не обеспечивает достаточную выработку витамина D, и объяснила, как безопасно восполнить его дефицит, сообщает Газета.ru .

По словам Золотовой, даже после лета дефицит витамина D выявляют у 62% россиян, а к весне — у 84%. Причина — география: в северных широтах солнечные лучи падают под острым углом, и минимум полгода кожа не вырабатывает витамин D.

Летом синтез также ограничен: люди проводят время в помещениях, носят закрытую одежду и используют средства с SPF, которые практически блокируют выработку витамина. Оптимальное время для синтеза — с 11:00 до 15:00, однако врач не советовала специально увеличивать пребывание на солнце из-за риска онкологии.

Дефицит долго протекает бессимптомно, но нарушает обмен кальция и повышает риск остеопороза. Скрининг особенно важен людям старше 50 лет, беременным, пациентам с ожирением и заболеваниями ЖКТ.

Получить норму с пищей сложно: 100 г дикого лосося покрывают потребность, но фермерской рыбы потребуется в пять раз больше. Оптимальным способом Золотова назвала прием колекальциферола (D3) в форме лекарств. Без назначения врача безопасной дозой считается 1000 МЕ в день, максимум — 4000 МЕ. Бесконтрольный прием высоких доз может привести к накоплению кальция и поражению почек и сосудов.

