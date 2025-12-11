Врач: вейпы в России можно оставить только по медицинским показаниям

Главный врач ЦГБ № 2 Екатеринбурга Константин Савинов поделился своей точкой зрения относительно идеи абсолютного запрета вейпов. Он считает, что электронные «курилки» можно оставить в России исключительно по назначению врача, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Савинов считает, что большинство врачей поддержат данную инициативу, поскольку вейпы часто употребляются молодыми людьми, не представляющими в полной мере их негативное воздействие.

«Это вошло в молодежную субкультуру как непорицаемая, модная штука. С этим надо бороться, потому что люди в силу своего возраста еще не понимают. В 18 лет у тебя вся жизнь впереди. Ты — молодой, красивый, задорный, у тебя все курят, и я курю. Мы, как врачи, видим — это вредно, мы должны ограничивать. Поэтому я считаю, что запрет должен быть. В какой форме, пусть депутаты принимают решения, но мы, врачи, поддерживаем это», — отметил врач.

По словам Савинова, доступ ко всем формам сигарет следует сохранить, но строго по медицинским показаниям. Остальным необходимо оказывать поддержку в отказе от курения, в том числе посредством популяризации специальных пластырей и спреев для терапии никотиновой зависимости.

Сокращение числа никотинозависимых, по мнению Константина Савинова, также будет достигнуто за счет увеличения стоимости всех видов сигарет.

Ранее в России предложили ввести полный запрет на вейпы. Эту инициативу в том числе поддержал депутат Госдумы Федот Тумусов.

