Депутат ГД Тумусов выступил в поддержку полного запрета продажи вейпов в России

Предложение о тотальном запрете вейпов на территории России поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, пишет RT .

Парламентарий заявил, что относится к этой инициативе крайне положительно, подчеркнув, что вейпы необходимо полностью исключить из оборота, так как они, по его мнению, наносят значительно больший вред, чем традиционные сигареты.

Тумусов обратил внимание на то, что основной целевой аудиторией вейпов является молодежь. Он заключил, что, поскольку именно молодое поколение является будущим страны, необходимо ввести полный запрет на вейпы.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие запрет на реализацию вейпов. Эту инициативу поддержал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

