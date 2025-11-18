Онищенко поддержал запрет вейпов в России

«Кончилось тем, что их (вейпы — ред.) приравняли к сигаретам, но это ничего не изменило. Поэтому нужно запретить их, может даже раньше, чем запретить сигареты. Хотя сигареты уносят у нас каждый год примерно по 400 тыс. человек по недожитию», — сказал Онищенко.

Он добавил, что электронные сигареты и вейпы как явление существуют около 20 лет. За этот непродолжительный срок в Международном классификаторе болезней появился целый раздел, посвященный пневмониям, вызванных вейпами.

Ранее молодой человек потерял сознание после того, как покурил вейп, это произошло возле радиотехнического колледжа в Перми. Он спровоцировал у парня приступ эпилепсии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.