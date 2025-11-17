Потерял сознание: вейп вызвал у юноши из Перми приступ эпилепсии

сегодня в 17:49

Юноша покурил вейп и потерял сознание около колледжа в Перми

Молодой человек потерял сознание после того, как покурил вейп, это произошло возле радиотехнического колледжа на улице Танкистов в Перми, сообщает Mash .

По предварительной информации, вейп спровоцировал у юноши приступ эпилепсии.

Пострадавшего пытались спасти другие студенты колледжа, пока на место не приехала скорая помощь. Они делали искусственное дыхание и массаж сердца.

Молодого человека госпитализировали в реанимацию.

Ранее большая часть россиян выступила в поддержку запрета вейпов. В рамках исследования было изучено 200 млн русскоязычных публикаций.

