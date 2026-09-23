Врач в Подмосковье объяснила, как снизить риск травм у юных спортсменов

Заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева рассказала, как сбалансированные тренировки, отдых и питание помогают юным спортсменам избежать травм и переутомления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Травмы у юных спортсменов часто связаны с нарушением правил безопасности и неправильно выстроенными тренировками. По словам Натальи Григорьевой, нагрузка только на отдельные участки тела может привести к повреждению мышц, соединительных тканей и костей. Поэтому важно соблюдать рекомендации тренера и развивать организм разносторонне.

«В отдельных случаях дело доходит до стрессовых переломов», — отметила Наталья Григорьева.

Стремление к высоким результатам также может стать для ребенка источником стресса. Врач подчеркнула, что юному спортсмену нужны время на отдых, четкий режим дня и качественный сон.

«Ребенку непременно нужно выделять время на отдых», — добавила Наталья Григорьева.

Для отдыха специалист рекомендует прогулки, чтение и музыку, а не долгое пребывание в соцсетях, просмотр видео или компьютерные игры. Питание должно быть полноценным и разнообразным: недостаток необходимых веществ может ухудшить самочувствие и спортивные результаты. Если ребенок жалуется на дискомфорт или боль, родителям следует без промедления обратиться к специалисту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.