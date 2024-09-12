Врач Терехова: нагрузки в школе могут привести к мигрени у детей

Начало учебного года, увеличение интеллектуальных нагрузок и переходный возраст могут стать триггерами мигрени у детей, сообщила РИАМО врач-невролог, алголог, заведующая центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Мигрень — приступы пульсирующей головной боли, они могут длиться от нескольких часов до 2-3 дней, усиливаться при физической активности.

«Мигрень у детей часто развивается из-за переутомления, вызванного чрезмерными школьными нагрузками и стрессом. Интенсивные занятия, длительная умственная работа, недостаток отдыха — все это может привести к возникновению головных болей. Кроме того, в период полового созревания изменения гормонального фона также могут стать причиной появления мигрени», — сказала врач.

По ее словам, в детском возрасте мигрень чаще наблюдается у мальчиков, тогда как во взрослом — у женщин. Это связано с особенностями детского организма и его реакцией на гормональные и внешние изменения.

Терехова подчеркнула, что диагностика мигрени у детей является сложной задачей, особенно если речь идет о маленьких пациентах, которые не могут точно описать симптомы.

«Врачи полагаются на клинические обследования и наблюдения, чтобы правильно поставить диагноз. Лечение мигрени у детей и подростков требует особого подхода и зависит от возраста ребенка, степени выраженности симптомов и индивидуальных особенностей», — заключила доктор.