Врач-терапевт Солодухина объяснила пользу и риски диеты, имитирующей голодание

Имитация голодания может помочь снизить вес, но грозит нехваткой витаминов и минералов. Доказательства пользы пока предварительные, рассказала врач-терапевт цифровой клиники ВСК Анна Солодухина, сообщает «Север-Пресс» .

Диета, имитирующая голодание (FMD), предполагает пять дней низкокалорийного питания в месяц в течение нескольких месяцев. В эти дни рацион ограничивают до 700–1100 ккал. Цель — запустить процессы, характерные для голодания, без полного отказа от еды.

Основу меню составляют овощные супы и бульоны, зелень, небольшие порции орехов, оливковое масло, ягоды и бобовые. Мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, сахар, белый рис и хлеб исключают.

Среди возможных плюсов врач назвала уменьшение висцерального и печеночного жира, улучшение уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину, снижение маркеров воспаления. Дефицит питательных веществ особенно опасен для подростков, пожилых и беременных.

«Стоит помнить о возможных негативных последствиях. У некоторых людей ограничения в диете могут вызвать обратный эффект, включая сильное желание еды или переедание после завершения диеты», — предупредила Анна Солодухина.

Большинство исследований краткосрочные, с небольшими выборками. Врач не рекомендовала методику всем и посоветовала перед ее началом обратиться к специалисту.

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