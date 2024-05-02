Врач-терапевт Подмосковья рассказала о рисках зависимости от покупок

Зависимость от покупок — это психологическое состояние, при котором человек испытывает неудержимое желание покупать различные товары или услуги вне зависимости от реальной необходимости или своих финансовых возможностей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Опасность зависимости от покупок заключается в том, что она может привести к накоплению долгов, финансовым проблемам, а также к утрате контроля над собственными действиями. Человек, страдающий от этого вида зависимости, может игнорировать свои обязанности, ущемлять свои базовые потребности ради совершения покупок, что может привести к серьезным последствиям для его здоровья и благополучия», — рассказала Анастасия Зюзина.

Для преодоления зависимости от покупок необходимо обратиться к специалистам — психологу или психотерапевту, и принять соответствующие меры для восстановления контроля над своим поведением и финансами. Записаться на прием можно через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.