Врач-терапевт объяснила, кто находится в зоне риска по пневмонии

Пневмония — острое воспаление легких, чаще всего вызываемое бактериями или вирусами. Болезнь может протекать тяжело и быстро осложняться, особенно у уязвимых групп населения. Об этом РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Наибольший риск имеют дети и пожилые. Младенцы, перенесшие родовую травму или имеющие врожденные патологии легких и ослабленный иммунитет, особенно подвержены серьезным формам пневмонии. Дети младшего и школьного возраста с хроническими инфекциями носоглотки также входят в группу риска. У взрослых повышенная опасность наблюдается при хронических болезнях легких, сердца, эндокринной системы, а также у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем. Пожилые люди особенно уязвимы из-за снижения иммунитета и наличия хронических заболеваний», — объяснила Бурнацкая.

Инфекция передается воздушно-капельным путем — при кашле и чихании. Симптомы включают высокую температуру, кашель, одышку, боль в груди и слабость. У детей и пожилых они могут проявляться слабее, что затрудняет раннее выявление болезни.

«Чтобы защитить себя и близких, важно вовремя вакцинироваться против пневмококка, гемофильной инфекции, гриппа и коклюша. Также профилактика включает поддержание иммунитета, здоровый образ жизни, закаливание, регулярное лечение хронических заболеваний, отказ от курения и алкоголя. Для детей важно следить за здоровьем верхних дыхательных путей и своевременно лечить инфекции», — сказала врач.

Своевременное обращение к врачу при первых симптомах и соблюдение профилактических мер существенно снижают риск тяжелого течения пневмонии и осложнений. Берегите здоровье самых уязвимых — детей и пожилых, это главный способ защитить их от опасного заболевания.

