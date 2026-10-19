Врач-терапевт Кабычкин предупредил о рисках привычки листать телефон лежа

По словам врача, в такой позе мышцы шеи постоянно напряжены. Это создает условия для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Кабычкин связал это с возможным появлением головокружения, шаткости походки и плохого самочувствия.

Для сидячей работы врач рекомендовал соблюдать «правило 90».

«Должно быть 90 градусов между позвоночником и тазобедренной костью, 90 градусов между тазобедренной костью и большой берцовой костью, и ровно стоящая стопа. При этом свободно свисающее плечо и предплечье, лежащее на подлокотнике кресла, который вровень с поверхностью стола. Расстояние между глазом и экраном монитора — от 40 до 60 см», — пояснил Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Врач посоветовал работать с гаджетом не больше 30–40 минут в правильной позе, следить за осанкой, гулять и уделять время физической активности два-три раза в неделю. Он также рекомендовал контролировать остроту зрения, особенно после 40 лет: попытки приблизиться к экрану или отдалиться от него могут перенапрягать мышцы спины и шеи.

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