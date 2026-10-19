Идет прием заявок на конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России»

С 1 сентября 2025 года открыт прием заявок на VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Организаторами выступают «ОПОРА РОССИИ» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва). Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Института российской истории РАН, ТПП РФ, РСПП, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Росмолодежи, Фонда Росконгресс, Сбербанка и других партнеров

К участию приглашаются школы, ссузы и вузы России. Школьники и студенты могут подать конкурсные работы о дореволюционных и современных предпринимателях в формате эссе, НИР, видеоролика, фотоработы и подкастов. От преподавателей ждут научные статьи, монографии, курсы, уроки, выставки и другие виды работ по истории предпринимательства.

Основная задача конкурса — повышение интереса молодежи к предпринимательской деятельности за счет знакомства с историей российского предпринимательства и достижениями известных предпринимателей России, а также формирование в обществе положительного образа предпринимателя и популяризация традиций меценатства и благотворительности.

В рамках конкурса проводится бесплатная образовательная программа, включающая исторические лекции и мастер-классы по предпринимательству. Спикерами выступают эксперты по истории российского предпринимательства и действующие предприниматели. Участие в программе — по предварительной записи для групп школьников и студентов.

Прием работ продлится до 28 февраля 2027 года на официальном сайте: https://росбизнеснаследие.рф. Объявление и награждение победителей состоится в мае 2027 года в Москве.

За 5 лет в конкурсе приняли участие более 900 образовательных организаций из 86 регионов РФ, было подано более 5000 работ школьников, студентов и преподавателей по различным номинациям. Работы победителей среди студентов вузов публикуются в электронной библиотеке РИНЦ. Сведения о победителях вносятся в ГИР на портале https://талантыроссии.рф.