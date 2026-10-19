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Названа предварительная причина экстренной посадки самолета S7 в Омске

Происшествия

Предварительной причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Махачкала в Омске стало падение уровня масла в двигателе, сообщает Mash.

В понедельник утром рейс Новосибирск — Махачкала авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось около 200 человек. Борт благополучно приземлился в Омске.

С пассажирами и членами экипажа все в порядке. В настоящее время они ожидают своего рейса в столицу Дагестана.

Ранее два летевших в Санкт-Петербург самолета из Турции сели в Белоруссии из-за атаки дронов. Свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в Минске.

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