Кадеты из Фрязина победили на международном слете в Санкт-Петербурге

Команда летной школы «От винта» из Фрязина заняла первое место на XIV Международном слете кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Слет проходил с 13 по 17 октября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда «От винта» кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из Фрязина набрала 1570 баллов в общекомандном зачете. Отрыв от ближайшего соперника составил 670 баллов.

Участники XIV Международного слета «Кадетское содружество» соревновались в интеллектуальных, военно-прикладных, спортивных и творческих дисциплинах. Соревнования проходили с 13 по 17 октября в Санкт-Петербурге.

В учебном заведении отметили, что слет позволил школьникам продемонстрировать знания и навыки в различных направлениях подготовки, а также обменяться опытом с представителями кадетских объединений России и ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.