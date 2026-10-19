Частичный комендантский час ввели в ряде городов Франции из-за беспорядков
Власти Франции на фоне вспыхнувших протестов и беспорядков поручили ввести комендантский час в некоторых городах, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр республики Себастьян Лекорню отметил, что он будет частичным. Комендантский час введут в центральных районах ряда городов.
По словам Лекорню, ограничения начнут действовать вечером в понедельник.
Массовые акции вспыхнули во Франции в субботу. В них приняли участие протестующие уже несколько недель старшеклассники и студенты, ультралевые активисты, сторонники движения «желтых жилетов». Протесты переросли в беспорядки и погромы.
От действий мятежников пострадали около 1,5 тыс. магазинов и предприятий. Общий ущерб сейчас превысил 100 млн евро. Также демонстранты заблокировали вход в Лувр.
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