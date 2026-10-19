Частичный комендантский час ввели в ряде городов Франции из-за беспорядков

сегодня в 14:24

Власти Франции на фоне вспыхнувших протестов и беспорядков поручили ввести комендантский час в некоторых городах, сообщает РИА Новости .

Премьер-министр республики Себастьян Лекорню отметил, что он будет частичным. Комендантский час введут в центральных районах ряда городов.

По словам Лекорню, ограничения начнут действовать вечером в понедельник.

Массовые акции вспыхнули во Франции в субботу. В них приняли участие протестующие уже несколько недель старшеклассники и студенты, ультралевые активисты, сторонники движения «желтых жилетов». Протесты переросли в беспорядки и погромы.

От действий мятежников пострадали около 1,5 тыс. магазинов и предприятий. Общий ущерб сейчас превысил 100 млн евро. Также демонстранты заблокировали вход в Лувр.

О том, как школьный протест перерос во всеобщий бунт против дороговизны во Франции, читайте в материале РИАМО.

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