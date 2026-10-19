К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Направление ориентировано на тех, кто планирует работать в органах власти, молодежной политике, развитии территорий и общественных проектах. Можно выбрать сразу несколько направлений олимпиады.

Направление «ГМУ» реализуется Институтом государственной службы и управления Президентской академии. С 2017 года Академия принимает олимпиаду по государственному управлению — ежегодно в ней регистрируются более 10 000 студентов. Задания опираются на экономику, право, социологию и политологию, а также на практику принятия управленческих решений и взаимодействия с обществом.

Олимпиада направлена на выявление талантливых студентов в сфере государственного управления, формирование кадрового резерва для государственных и коммерческих структур, развитие управленческих компетенций и популяризацию профессии государственного служащего.

Участники могут проверить знания и управленческие навыки, заявить о себе на уровне всей страны, попасть на стажировку в ведущие компании и госкорпорации, получить льготы при поступлении в магистратуру и денежные премии для медалистов. Дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру ведущих вузов страны, возможность прохождения стажировок в государственных органах и крупных компаниях, а также доступ к карьерным сервисам и мероприятиям Центра развития карьеры «Я — профессионал». Для медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от категории диплома.

Регистрация на олимпиаду продлится до 10 ноября 2026 года по ссылке. Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября 2026 года в онлайн-формате. Полуфинал запланирован на февраль — середину апреля 2027 года, а финал состоится в июне 2027 года в очном формате.

Участники могут присоединиться к чату «Я — профессионал | ГМУ» в мессенджере МАКС. В нем будут публиковать новости, напоминания о сроках, организационные разъяснения, материалы для подготовки, анонсы встреч и ответы на вопросы участников.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минобрнауки России.