Врачи Пушкинской больницы за 6 часов пришили отрезанный секатором палец

Женщина получила травму во время сезонной подрезки кустов малины. Она услышала хруст, но не сразу поняла, что произошло. Обнаружив отрезанный палец в садовой перчатке, пострадавшая обработала рану, упаковала палец и поехала в приемное отделение Пушкинской больницы.

Исследования показали, что ткани пальца находятся на грани жизнеспособности, но его еще можно восстановить. Пациентку направили на экстренную микрохирургическую операцию, которая длилась шесть часов.

«Под операционным микроскопом мы фактически собрали палец заново: сопоставили кости, сшили сухожилия, но самое главное — восстановили мельчайшие кровеносные сосуды и нервные волокна, диаметр которых исчисляется долями миллиметра. Это была кропотливая и напряженная работа — права на ошибку не было», — рассказал оперировавший хирург-травматолог Александр Первухин.

Контрольные наблюдения подтвердили успех операции: спустя шесть дней палец прижился, кожа приобрела здоровый розовый оттенок. Чувствительность и подвижность постепенно восстанавливаются. Пациентка продолжает курс реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.