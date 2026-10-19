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В Подмосковье ограничат движение на двух переездах с 21 октября

Движение автомобилей на железнодорожных переездах станций Лобня и Дрезна ограничат с 21 октября на время ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На двух переездах в Московской области введут ограничения движения на время ремонтных работ. Минтранс Подмосковья сообщил об этом со ссылкой на Московскую железную дорогу.

На переезде станции Лобня 21 октября с 08:00 до 23:00 и 22 октября с 06:00 до 20:00 организуют реверсивное движение. С 23:00 21 октября до 06:00 22 октября переезд полностью закроют. Объехать его можно будет через «Северный обход Лобни».

На переезде станции Дрезна в городском округе Орехово-Зуево движение автомобилей закроют 22 октября с 10:00 до 14:00. Объезд возможен через железнодорожный переезд в деревне Кабаново.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и заранее планировать поездки.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.