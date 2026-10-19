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«Зомби‑пожары» могут накрыть Россию весной из‑за аномально теплой зимы

Общество
Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори

Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори

«Зомби‑пожары» могут накрыть Россию весной из‑за аномально теплой зимы. После тушения такой огонь незаметно тлеет, а потом неожиданно вспыхивает и способен уничтожить леса, сообщает SHOT.

Прогнозируемая бесснежная и теплая зима может стать причиной сохранения опасных подземных очагов возгорания. «Зомби-пожары» возникают на торфяных территориях, которые легко воспламеняются. Даже после тушения вода не всегда справляется с задачей, так как торф может долго тлеть под землей, а весной вырываться наружу, поджигая сухую траву и леса.

В России уже фиксировались «зомби-пожары». В прошлом году эксперты отмечали, что пожары распространялись на север — к Чукотке, Мурманской, Архангельской и Вологодской областям. Несколько лет назад аналогичное явление наблюдалось в Якутии. Местные жители утверждают, что видели тлеющие торфяники и этой зимой.

Ранее мраморные клопы поселились в жилых домах россиян перед зимой, чтобы в тепле пережить холода.

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