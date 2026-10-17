USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Ищут тепло: мраморные клопы поселились в жилых домах россиян перед зимой

Общество

Массовое появление мраморных клопов в жилых домах на юге России связано с их поиском комфортных мест для зимовки. Об этом рассказала РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой экологии и защиты растений Дагестанского государственного аграрного университета, профессор Тамила Ашурбекова.

Специалист пояснила, что в текущий момент климатические факторы совпали с естественным жизненным циклом вредителя. Взрослые особи проявляют сезонную активность. 

По словам профессора, говорить о масштабном нашествии некорректно. Мраморные клопы не совершают дальних перелетов, свойственных саранче, однако люди воспринимают явление как аномалию из-за концентрации насекомых на наружных стенах. 

Насекомые улавливают исходящие от отапливаемых жилых домов тепловые потоки. Они стремятся проникнуть внутрь помещений, чтобы пережить холода.

До этого ученые КубГУ рассказали о фиксировании крупных скоплений мраморного клопа на территории Краснодарского края. Также, по сведениям правительства Дагестана, из-за распространения опасного сельскохозяйственного вредителя карантинные меры пришлось ввести в пяти районах республики.  

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.