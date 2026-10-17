Ищут тепло: мраморные клопы поселились в жилых домах россиян перед зимой

Массовое появление мраморных клопов в жилых домах на юге России связано с их поиском комфортных мест для зимовки. Об этом рассказала РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой экологии и защиты растений Дагестанского государственного аграрного университета, профессор Тамила Ашурбекова.

Специалист пояснила, что в текущий момент климатические факторы совпали с естественным жизненным циклом вредителя. Взрослые особи проявляют сезонную активность.

По словам профессора, говорить о масштабном нашествии некорректно. Мраморные клопы не совершают дальних перелетов, свойственных саранче, однако люди воспринимают явление как аномалию из-за концентрации насекомых на наружных стенах.

Насекомые улавливают исходящие от отапливаемых жилых домов тепловые потоки. Они стремятся проникнуть внутрь помещений, чтобы пережить холода.

До этого ученые КубГУ рассказали о фиксировании крупных скоплений мраморного клопа на территории Краснодарского края. Также, по сведениям правительства Дагестана, из-за распространения опасного сельскохозяйственного вредителя карантинные меры пришлось ввести в пяти районах республики.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.