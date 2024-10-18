Врач Тананакина рассказала, как побороть сахарную зависимость

Для борьбы с зависимостью рекомендуется постепенно снижать потребление сахара, использовать натуральные заменители вроде стевии, и следить за сбалансированностью рациона, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Исследования подтверждают, что чрезмерное потребление сахара может вызывать зависимость, схожую с наркотической. Употребление сахара провоцирует выброс дофамина, что может привести к увеличению тяги к сладкому. Для борьбы с зависимостью рекомендуется постепенно снижать потребление сахара, использовать натуральные заменители, такие как стевия, и следить за сбалансированностью рациона, добавляя больше белков, клетчатки и здоровых жиров», — сказала Тананакина.

Она добавила, что для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию употребление сладостей может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови, что увеличивает риск гипергликемии и осложнений.

«Таким людям рекомендуется контролировать порции, выбирать продукты с низким гликемическим индексом, внимательно читать этикетки и консультироваться с врачом-эндокринологом для разработки индивидуального плана питания. Сладости могут оставаться частью нашего рациона, но важно соблюдать умеренность, чтобы минимизировать негативное влияние сахара на здоровье», — подчеркнула врач.

Тананакина резюмировала, что баланс в питании, забота о зубах и контроль уровня сахара — важные шаги для поддержания общего здоровья.

18 октября отмечают Всемирный день конфет. Его могут праздновать не только сладкоежки, но и те, кто эти сладости производит.