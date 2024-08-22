Врач Тананакина: не стоит есть грибы во время приема иммунодепрессантов

Грибы не рекомендуется употреблять в пищу или в качестве лекарственных средств при курсе противоопухолевых или иммунодепрессантах, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Некоторые грибы могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, поэтому людям, которые принимают определенные препараты, в том числе противоопухолевые или иммунодепрессанты, может быть противопоказано употребление грибов», — сказала Тананакина.

Она добавила, что это связано с потенциальными взаимодействиями и возможными негативными эффектами, поэтому важно проконсультироваться с врачом перед употреблением грибов.

«Грибы противопоказаны людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией на грибы. Также людям с ослабленной иммунной системой, тем, кто проходит химиотерапию, страдающим ВИЧ/СПИДом или другими заболеваниями, связанными с иммунодефицитом, употребление грибов может быть противопоказано из-за риска инфекций или нежелательных реакций», — рассказала врач.

Тананакина отметила, что некоторые виды грибов могут содержать вещества, которые оказывают негативное воздействие на развивающийся плод или ребенка, поэтому беременным и кормящим женщинам рекомендуется быть осмотрительными при употреблении грибов.

«Некоторые грибы содержат вещества, которые могут оказывать негативное воздействие на печень или почки, поэтому людям с заболеваниями этих органов также рекомендуется быть осторожными при употреблении грибов», — предупредила специалист.

Врач подчеркнула, что лесные грибы детям младше 10 лет давать нельзя, а до 2-х лет детям их давать вовсе запрещено.

«В 3 года можно вводить грибы-шампиньоны в виде пюре в качестве добавки к основному блюду, но не чаще, чем 1 раз в месяц. С 5 лет можно давать вешенки или шампиньоны в виде соусов, добавки к основному блюду. После 5 лет можно начинать пробовать добавлять шляпки белых грибов. Именно шляпки! Острой необходимости добавлять грибы в рацион детей — нет», — предупредила специалист.