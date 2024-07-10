Врач Степанова: при частых солнечных ожогах риск рака повышается на 30-45%

Если человек с самого детства регулярно получает солнечные ожоги, то риск развития рака у него повышается на 30-45%, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Дарья Степанова.

«Многочисленные исследования подтвердили, что солнечные ожоги способны провоцировать онкологические заболевания. Если человек с самого детства регулярно получает солнечные ожоги, то риск развития рака у него повышается на 30-45%», — сказала Степанова.

Она добавила, что наиболее опасное онкологические заболевание, которое может грозить любителям загара, — меланома. Это злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток.

«Она очень быстро развивается и дает метастазы. В последние годы меланома стала выявляться гораздо чаще, во многом потому что люди со светлой и неподготовленной к экваториальным условиям кожей стали регулярно отдыхать в южных странах, пренебрегая защитными мерами», — рассказала врач.

Степанова уточнила, что меланома часто зарождается в родинках, поэтому важно следить за их состоянием, чтобы специалисты могли продиагностировать зарождающуюся меланому на раннем этапе, пока она еще подлежит лечению.

«О патологической ситуации может свидетельствовать изменение формы, размера и цвета родинки, особенно если видоизменение родинки сопровождается кровотечением и жжением. В таких случаях следует оперативно обратиться к онкодерматологу», — резюмировала доктор.