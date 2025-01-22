Врач-сомнолог Кудинов объяснил, для кого и зачем нужны утяжеленные одеяла

Утяжеленные одеяла – довольно необычное явление, врач-сомнолог Павел Кудинов сообщил РИАМО, что они применяются при тревожности и помогают быстрее уснуть гиперактивным детям.

«Существуют специальные утяжеленные одеяла. Они содержат дополнительные тяжелые элементы для того, чтобы создавать большое давление на кожу. Это сделано специально для лечения тревоги. В основном это используется для лечения гиперактивных детей», — сказал Кудинов.

По его словам, под тяжелыми одеялами дети быстрее успокаиваются и засыпают.

Кудинов отметил, что при желании и взрослые люди могут обзавестись таким одеялом.

Однако в глобальном смысле, заключил сомнолог, вес одеяла, которым человек укрывается во сне, существенной роли не играет.