Врач: шоколад – не наркотик, но привычка «заедать» стресс может стать ловушкой

Горький шоколад не вызывает химической зависимости, однако эмоциональная тяга к сладкому нередко возникает при стрессе и требует осознанного контроля, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Нет научных данных о том, что шоколад вызывает привыкание или химическую зависимость. В нем содержатся компоненты, которые гипотетически могли бы спровоцировать привыкание. Например, кофеин и теобромин стимулируют нервную систему, а анандамид действует на каннабиноидные рецепторы, которые повышают умственную активность, но при этом играют большую роль в формировании зависимостей», – сказала Кашух.

Она отметила, что концентрация этих веществ в горьком шоколаде настолько незначительная, что не может вызывать привыкание.

«А вот эмоциональную зависимость от шоколада и любых других сладостей получить легко. Мозг воспринимает десерты как награду, простой способ испытать удовольствие. Поэтому в ситуации стресса и переживаний многих тянет «заесть» проблему чем-то сладким», – рассказала врач.

Кашух уточнила, что если заметили, что ни дня не можете прожить без шоколада, имеет смысл пересмотреть свои пищевые привычки.

«Стоит задуматься, почему хочется себя побаловать, и попытаться найти другие источники радости, а шоколад заменить на более полезный перекус — например, фрукты или орехи», – заключила она.

Ежегодно 11 июля все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведен в 1995 году французами.