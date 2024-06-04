Врач Шамаева рассказала, какой вред здоровью может нанести молоко

Молоко является весьма полезным продуктом для человека, однако нужно знать, что его чрезмерное употребление может нанести серьезный вред организму. Например, вызвать дисфункцию поджелудочной железы или сердечно-сосудистой системы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Петмат Шамаева.

Молоко — это, в первую очередь, источник минералов и витаминов, таких как: витамины А, В12, цинк, кальций, магний, калий, рибофлавин, фосфор. Некоторые производители молока обогащают молоко витамином D. Все вышеперечисленное требуется для здоровья костей, мышечной, иммунной и нервной системы.

Однако при высоком потреблении молоко может нанести и вред здоровью человека. Есть дневная норма потребления молока: для взрослых это 500 мл. в день, для детей от 4 до 9 лет — от 350 мл. до 400 мл. в день.

«Переизбыток молока в организме может вызвать такие нарушения, как: аллергическая реакция, запоры, дисфункция поджелудочной железы, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Так же существует непереносимость лактозы (лактазная недостотачность) — это снижение активности фермента лактазы, неспособность организма к распаду молочного сахара», — рассказала Шамаева.

Когда люди с лактазной недостаточностью пьют молоко, непереваренная лактоза распадается бактериями в толстом кишечнике и вызывает боли в кишечнике, вздутие живота, газообразование и диарею.

«В таких случаях при подтверждении диагноза нужно заменить обычное молоко на безлактозное или уменьшить количество употребления обычного молока», — добавила врач.