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Госфонд «Защитники Отечества» рассказал о помощи семьям СВО в Мытищах

В ДК «Яуза» прошла отчетная конференция госфонда «Защитники Отечества» Московской области и Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, военнослужащие, семьи СВО и волонтеры — они подвели итоги проделанной работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В Мытищах выстроена единая система поддержки бойцов спецоперации и их близких. Как отмечается, ключевой принцип этой работы — открытый диалог. Сейчас в округе проживают 1710 семей участников СВО, и с каждой поддерживается связь. Обращения индивидуальны, поэтому помощь оказывается адресно — с сопровождением в решении самых разных вопросов.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева открыт Единый центр «СВОй» по адресу ул. Мира, д. 9.

По данным на 2026 год, 1148 школьников — детей участников СВО — получили льготы в сфере образования. 560 семей получили помощь в сфере здравоохранения через чат «Здрав. Мы с Вами». 184 ребенка отдохнули в лагерях Подмосковья и Краснодарского края.

Ведется работа по трудоустройству и адаптации: 37 ветеранов СВО сейчас работают на предприятиях округа.

В округе чтят память погибших: на территории Храма Рождества Христова открыт памятник участникам СВО, 53 медали «Опора. Надежда. Вера» вручены матерям и вдовам погибших героев, 16 парт героев открыты в школах округа.

Помощь защитникам оказывают 12 волонтерских организаций, регулярно отправляется гуманитарная помощь.

На конференции вручили медали «За преданность делу» членам Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Поддержка участников спецоперации и их близких — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.