Госфонд «Защитники Отечества» рассказал о помощи семьям СВО в Мытищах
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
В ДК «Яуза» прошла отчетная конференция госфонда «Защитники Отечества» Московской области и Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, военнослужащие, семьи СВО и волонтеры — они подвели итоги проделанной работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В Мытищах выстроена единая система поддержки бойцов спецоперации и их близких. Как отмечается, ключевой принцип этой работы — открытый диалог. Сейчас в округе проживают 1710 семей участников СВО, и с каждой поддерживается связь. Обращения индивидуальны, поэтому помощь оказывается адресно — с сопровождением в решении самых разных вопросов.
При поддержке губернатора Андрея Воробьева открыт Единый центр «СВОй» по адресу ул. Мира, д. 9.
По данным на 2026 год, 1148 школьников — детей участников СВО — получили льготы в сфере образования. 560 семей получили помощь в сфере здравоохранения через чат «Здрав. Мы с Вами». 184 ребенка отдохнули в лагерях Подмосковья и Краснодарского края.
Ведется работа по трудоустройству и адаптации: 37 ветеранов СВО сейчас работают на предприятиях округа.
В округе чтят память погибших: на территории Храма Рождества Христова открыт памятник участникам СВО, 53 медали «Опора. Надежда. Вера» вручены матерям и вдовам погибших героев, 16 парт героев открыты в школах округа.
Помощь защитникам оказывают 12 волонтерских организаций, регулярно отправляется гуманитарная помощь.
На конференции вручили медали «За преданность делу» членам Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.
Поддержка участников спецоперации и их близких — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи