Россиянка считает, что муж выкрал ее сына и увез за границу

Россиянка обвиняет своего мужа в том, что мог похитить ее сына и увезти в Грузию без ее ведома.

Девушка рассказала в соцсетях, что 9 лет «жила с абьюзером» и в какой-то момент он «пересек черту». Россиянка считает, что муж вместе с родней выкрал их общего сына и увез за границу.

По словам россиянки, она отдала сына свекру на выходные, однако ребенок каким-то образом оказался в Батуми.

По словам девушки, ее муж в ближайшее время отправится в Абу-Даби. Она считает, что он может взять с собой сына.

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