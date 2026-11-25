Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:04

Городские службы Долгопрудного расчищают дороги и тротуары от снега

Уборочные машины вышли на дороги Долгопрудного 25 ноября в четыре утра, дворники приступили к работе в шесть. Снег в городе идет со вчерашнего дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МБУ «Благоустройство» задействовало 38 единиц техники и 49 работников ручной уборки. Также снег убирают другие подрядные организации.

В первую очередь техника расчищает муниципальные дороги и оживленные маршруты общественного транспорта, обрабатывая их противогололедными материалами. Работники убирают тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам, школам, поликлиникам и детским садам, дорожки, детские и спортивные площадки в общественных пространствах. Службы также привели в порядок остановочные павильоны и дорожные знаки.

Для борьбы с гололедом используют пескосоляную смесь, техническую соль и песок, соответствующие требованиям законодательства.

По региональному зимнему регламенту уборку начинают при слое снега 2 см. Во время сильного снегопада работы идут циклами: после каждых выпавших 4 см снега тротуары обрабатывают в течение двух часов, проезды расчищают за три часа. Центр содержания территорий ежечасно проверяет качество уборки с помощью камер системы «Безопасный регион».

Припаркованные во дворах автомобили мешают проезду техники. Городские службы просят водителей по возможности не оставлять машины на проездах, чтобы не оставалось нерасчищенных участков. Усиленный режим уборки сохранится зимой: службы работают ежедневно, без выходных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.