Житель Оренбурга требует 1 миллиард рублей, потому что накаченный мужчина в тренажерном зале назвал его «чудом в перьях», намекнув на «голубизну»*, сообщает Baza .

Оренбуржец заплатил за абонемент в фитнес-клуб 83 тыс. рублей, а в итоге начал с судебного иска. Во время тренировки мужчина повздорил с одним из посетителей, который назвал его «мужчиной нестандартной ориентации»*, «полупокером» и «чудом в перьях».

Начинающий спортсмен обиделся на эти слова и пошел жаловаться на оппонента в администрацию клуба. Но там только развели руками и посоветовали обратиться в полицию. Такой подход мужчину не устроил. Он потребовал за нанесенные моральные страдания и обиду 1 млрд рублей, а заодно изгнать невоздержанного на язык обидчика из всех клубов сети.

Оценивать степень оскорбительности и то, почему за чужой язык должен платить фитнес-клуб, предстоит Центральному районному суду Оренбурга.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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