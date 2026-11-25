Петербуржцы спасли кота, который умирал, потому что у его хозяина не было денег на лечение.

Житель Северной столицы выложил объявление о том, что отдаст кота в добрые руки. Он написал, что у животного есть проблемы со здоровьем — пушистый не мог ходить в туалет. Но денег на лечение у хозяина не было.

«На еду едва хватает. За обследование кота, лечение не могу платить. Жена говорит, что два дня и все — смерть. А у меня даже денег на вывоз трупа нет», — написал владелец кота.

Неравнодушные петербуржцы помогли мужчине и забрали пушистого. Сейчас кот находится на передержке. Его отнесли в ветклинику, где специалисты занимаются выявлением диагноза.

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