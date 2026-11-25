В Мытищах на площади возле ДК «Яуза» (ул. Мира, д. 2А) проходит тематическая ярмарка «Товары регионов России». Она будет работать по 29 ноября, ежедневно с 10:00 до 19:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Для жителей и гостей представлен широкий ассортимент продуктов питания, верхней одежды, обуви, изделий ручной работы, а также множество другой полезной продукции из разных регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.