сегодня в 15:48

Ресторанный критик рассказала, на что обратить внимание при выборе заведения

Ресторанный критик и журналист Екатерина Смирнова посоветовала при выборе заведения оценивать не только интерьер, но и чистоту посуды, состояние цветов, опрятность официантов и общение персонала с гостями.

Смирнова приняла участие в проверке нижегородского ресторана с командой SHOT ПРОВЕРКИ. По ее словам, заведение должно создавать целостное впечатление и предлагать гостям интересный опыт.

Шеф-повар ресторана назвал важными критериями опрятность сотрудников зала и кухни. Он отметил, что открытая кухня позволяет гостям увидеть работу поваров и оценить порядок на рабочих местах.

Специалист по пищевой безопасности Ольга Огаркова пояснила: «Украшения на руках мешают качественному мытью и обработки рук, а еще могут накапливать дополнительные загрязнения. И все это создает риск микробного и физического загрязнения готовых блюд».

Во время проверки эксперты также оценили хранение продуктов и организацию работы кухни. Шеф-повар выслушал замечания и поблагодарил ведущую.

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