сегодня в 15:57

Представители администрации городского округа Мытищи приняли участие в Международном муниципальном форуме. В состав делегации вошли специалисты управления культуры, молодежной политики и туризма, а также управления территориальной политики и общественных коммуникаций, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках форума представители Мытищ посетили ряд тематических сессий, посвященных ключевым направлениям развития муниципалитетов.

Руководитель подразделения медиаразвития и организации мероприятий управления культуры, молодежной политики и туризма Виолетта Бычкова отметила, что совместная работа позволила комплексно подойти к обсуждению городских практик: от событийной повестки до выстраивания диалога с жителями и развития партнерств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.